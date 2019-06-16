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Корниенко: Корейцы индивидуально сильны, но сборная Украины – чемпион мира

17:52 60 Читати українською
Корниенко: Корейцы индивидуально сильны, но сборная Украины – чемпион мира
Виктор Корниенко / УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины U-20 Виктор Корниенко прокомментировал победу в финале чемпионата мира над Южной Кореей (3:1).

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Сейчас у нас невероятные эмоции, которые трудно передать словами. Такое впечатление, что мы стали звездами – все радуются, кричат. Такое надо почувствовать.

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За 30 секунд до конца игры уже были невероятные эмоции. Мы не знали, куда бежать, так как были счастливы и понимали, что уже вот он, конец матча.

Кому посвящаем победу на чемпионате мира? Нашим болельщикам, которые приехали в Лодзь поддержать сборную. Мы их слышали на протяжении всей игры. Мы слышали и чувствовали эту поддержку. Это нам помогло. Кроме того, посвящаем победу своим родителям, близким, всей Украине, всем, кто нас поддерживал.

В сборной Южной Кореи не так много слабых мест. Корейцы молодцы, играют организованно, все техничные, индивидуально сильные. Но мы выиграли у них, поэтому мы сильнее и мы – чемпионы мира", – поделился Корниенко в комментарии официальному сайту УАФ.

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Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Сборная Украины Виктор Корниенко Виктор Корниенко
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