Украина U-20 – Южная Корея U-20: Супряга оформляет дубль, Лунин тащит в финале ЧМ-2019

Украина U-20 и Южная Корея U-20 встречаются в матче за золото молодежного Чемпионата мира-2019. Счет и обзор финала ЧМ-2019 U-20 читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина U-20 – Южная Корея U-20 на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по киевскому времени. Молодежная сборная Украины до решающей встречи, которая проходит на Городском стадионе в Лодзи, не проиграла ни разу, а выиграла 5 из 6-и возможных. Причем команда Петракова неизменно открывала счет. Это первый Чемпионат мира U-20, в котором Украина дошла до финала – до сих пор наши ребята останавливались на стадии 1/8. На пути к историческому достижению сборная Украины била и фаворитов, и андердогов. Жертвами юных украинцев стали США, Катар, Панама, Колумбия (в единственном нашем матче в Лодзи) и Италия, а отстоять ничью удалось только Нигерии.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019

Южная Корея U-20 стала первой за 20 лет азиатской командой, которая поборется за золото турнира. Отчетный матч в любом случае станет историческим. Либо украинцы впервые завоюют золотые медали молодежного Мундиаля, либо корейцы станут единственной командой из Азии, которой удалось выиграть футбольный Чемпионат мира. В обоих предыдущих финалах команды с этого континента проигрывали европейским сборным по 0:4 – Катар от ФРГ в 1981-м, Япония от Испании в 1999-м. Впрочем, корейцы на этот раз не намерены столь легко сдаваться: они обыгрывали Аргентину, ЮАР, Японию, Эквадор, а также прошли по пенальти Сенегал, минимально уступив лишь Португалии еще в группе.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Уже на 4-й минуте Бескоровайный сфолил в своей штрафной, а нападающий Валенсии Ли Кан Ин очень легко выиграл "испанскую" дуэль у вратаря Реала Лунина. VAR этот раз нам не помог. Булеца со штрафного, заработанного Цитаишвили, попал в руки Ли Кван Ену. Сергей в другом эпизоде ​​на дриблинге едва не прошел Чжи Соля, но кореец успел поставить корпус и заработать на себе фол. На 27-й минуте игра была остановлена – из-за польской жары юным талантам позволили перевести дыхание и попить воды.

Супряга на 34-й сумел выиграть борьбу после отскока от соперника и идеально протолкнул мяч в нижний угол. Корниенко и Конопля не воспользовались первыми провалами в линиях корейцев – пасы в ноги сопернику с выгодных позиций без помех. Азиаты выполнили простую комбинацию в нашей штрафной, но О Се Хун решил упасть, а не драться за ударную позицию. Ким Се Юн обыграл на скорости соперника, однако удар не получился – значительно выше. Се Хун решился на дальний удар. Неплохо, хотя и выше. До перерыва 2:1 по точными ударами в пользу наших, но счет 1:1.

Корейцы начали второй тайм с очередного дальнего удара с тем же успехом, что и в первые 45 минут. Булеца заострил на левом фланге, но пас динамовца в последний момент прервал голкипер. Конопля живо прорвался правым флангом, соперники, казалось, выбили мяч, но снова... на Супрягу. Владислав, который не забивал на ЧМ-2019 до финала, оформил дубль классным ударом в дальний угол.

Динамовская связка едва не сработала на 60-й. Супряга блестяще зацепился за мяч и выдал пас под удар Булеце – снаряд ушел выше, хотя ситуация была откровенно голевой. Владислав травмировал плечо и почти сразу после этого момента уступил место на поле нашем лучшему бомбардиру Сикану, который несколько неожиданно оказался в запасе на решающий матч. Корейцы выдали парочку опасных атак, украинцы даже позволили пробить со второго этажа метров с 10, но опять не смогли нанести свой второй точный удар. Корниенко смело подхватил мяч у чужих ворот и пробил в дальний нижний – минимально неточно.

Южная Корея прижала сборную Украины, и вот уже Лунин потащил снаряд из-под перекладины после очередного верхового удара. Круглый прошелся по каркасу ворот, а Корниенко не дал добить, очень круто подстраховав команду и заставив трибуны скандировать фамилию украинского вратаря Реала. Сикан отборолся в центре поля и в лежащей позиции создал ситуацию для Булецы, которого остановил только корейский вратарь. Ли Чжэ Ик вырывался на смертельное расстояние до ворот, однако Бондарь успел заблокировать удар – заядлая дуэль центрбеков в нашей штрафной!

Ли Кан Ин, которого достаточно надежно прикрывали весь матч, идеально навесил на 193-сантиметровую башню корейцев, но Лунин намертво потянул. Украина наказала соперника на 89-й. Цитаишвили со своей половины поля на скорости рванул в штрафную и попал в дальний угол.