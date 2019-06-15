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Украина U-20 – Южная Корея U-20: Супряга оформляет дубль, Лунин тащит в финале ЧМ-2019

20:51 908 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20: Супряга оформляет дубль, Лунин тащит в финале ЧМ-2019
Украина U-20 – Южная Корея U-20 15 июня 2019: счет и отчет матча – финал Чемпионата мира-2019

Украина U-20 и Южная Корея U-20 встречаются в матче за золото молодежного Чемпионата мира-2019. Счет и обзор финала ЧМ-2019 U-20 читайте в этой новости на "Футбол 24".

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Матч, как и онлайн-трансляция Украина U-20 – Южная Корея U-20 на "Футбол 24", стартовал в 19:00 по киевскому времени. Молодежная сборная Украины до решающей встречи, которая проходит на Городском стадионе в Лодзи, не проиграла ни разу, а выиграла 5 из 6-и возможных. Причем команда Петракова неизменно открывала счет. Это первый Чемпионат мира U-20, в котором Украина дошла до финала – до сих пор наши ребята останавливались на стадии 1/8. На пути к историческому достижению сборная Украины била и фаворитов, и андердогов. Жертвами юных украинцев стали США, Катар, Панама, Колумбия (в единственном нашем матче в Лодзи) и Италия, а отстоять ничью удалось только Нигерии.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019

Южная Корея U-20 стала первой за 20 лет азиатской командой, которая поборется за золото турнира. Отчетный матч в любом случае станет историческим. Либо украинцы впервые завоюют золотые медали молодежного Мундиаля, либо корейцы станут единственной командой из Азии, которой удалось выиграть футбольный Чемпионат мира. В обоих предыдущих финалах команды с этого континента проигрывали европейским сборным по 0:4 – Катар от ФРГ в 1981-м, Япония от Испании в 1999-м. Впрочем, корейцы на этот раз не намерены столь легко сдаваться: они обыгрывали Аргентину, ЮАР, Японию, Эквадор, а также прошли по пенальти Сенегал, минимально уступив лишь Португалии еще в группе.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Уже на 4-й минуте Бескоровайный сфолил в своей штрафной, а нападающий Валенсии Ли Кан Ин очень легко выиграл "испанскую" дуэль у вратаря Реала Лунина. VAR этот раз нам не помог. Булеца со штрафного, заработанного Цитаишвили, попал в руки Ли Кван Ену. Сергей в другом эпизоде ​​на дриблинге едва не прошел Чжи Соля, но кореец успел поставить корпус и заработать на себе фол. На 27-й минуте игра была остановлена – из-за польской жары юным талантам позволили перевести дыхание и попить воды.

Супряга на 34-й сумел выиграть борьбу после отскока от соперника и идеально протолкнул мяч в нижний угол. Корниенко и Конопля не воспользовались первыми провалами в линиях корейцев – пасы в ноги сопернику с выгодных позиций без помех. Азиаты выполнили простую комбинацию в нашей штрафной, но О Се Хун решил упасть, а не драться за ударную позицию. Ким Се Юн обыграл на скорости соперника, однако удар не получился – значительно выше. Се Хун решился на дальний удар. Неплохо, хотя и выше. До перерыва 2:1 по точными ударами в пользу наших, но счет 1:1.

Корейцы начали второй тайм с очередного дальнего удара с тем же успехом, что и в первые 45 минут. Булеца заострил на левом фланге, но пас динамовца в последний момент прервал голкипер. Конопля живо прорвался правым флангом, соперники, казалось, выбили мяч, но снова... на Супрягу. Владислав, который не забивал на ЧМ-2019 до финала, оформил дубль классным ударом в дальний угол.

Динамовская связка едва не сработала на 60-й. Супряга блестяще зацепился за мяч и выдал пас под удар Булеце – снаряд ушел выше, хотя ситуация была откровенно голевой. Владислав травмировал плечо и почти сразу после этого момента уступил место на поле нашем лучшему бомбардиру Сикану, который несколько неожиданно оказался в запасе на решающий матч. Корейцы выдали парочку опасных атак, украинцы даже позволили пробить со второго этажа метров с 10, но опять не смогли нанести свой второй точный удар. Корниенко смело подхватил мяч у чужих ворот и пробил в дальний нижний – минимально неточно.

Южная Корея прижала сборную Украины, и вот уже Лунин потащил снаряд из-под перекладины после очередного верхового удара. Круглый прошелся по каркасу ворот, а Корниенко не дал добить, очень круто подстраховав команду и заставив трибуны скандировать фамилию украинского вратаря Реала. Сикан отборолся в центре поля и в лежащей позиции создал ситуацию для Булецы, которого остановил только корейский вратарь. Ли Чжэ Ик вырывался на смертельное расстояние до ворот, однако Бондарь успел заблокировать удар – заядлая дуэль центрбеков в нашей штрафной!

Ли Кан Ин, которого достаточно надежно прикрывали весь матч, идеально навесил на 193-сантиметровую башню корейцев, но Лунин намертво потянул. Украина наказала соперника на 89-й. Цитаишвили со своей половины поля на скорости рванул в штрафную и попал в дальний угол.

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Эквадор победил Италию и завоевал "бронзу"
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