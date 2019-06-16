Булеца и Супряга отправятся в аренду в СК Днепр-1

Сергей Булеца и Владислав Супряга начнут новый сезон в СК Днепр-1.

Сергей Булеца и Владислав Супряга перейдут в СК Днепр-1 на правах аренды, сообщает Tribuna.

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К слову, пока Сергей так и не дебютировал в элитном дивизионе страны. Напомним, 20-летний хавбек Динамо Сергей Булеца стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет и получил Серебряный мяч турнира. Ранее сообщалось, что Булеца всерьез заинтересовал итальянский Лечче.

Отметим, Супряга сыграл в 10 матчах за Динамо, отметившись голом. На счету же Булецы 59 матчей в первенстве U-21 и 16 забитых мячей, а также 22 матча и 8 голов в первенстве U-19.

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