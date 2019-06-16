toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Булеца и Супряга отправятся в аренду в СК Днепр-1

16:59 188 Читати українською
Булеца и Супряга отправятся в аренду в СК Днепр-1
Сергей Булеца / FIFA.com

Сергей Булеца и Владислав Супряга начнут новый сезон в СК Днепр-1.

Сергей Булеца и Владислав Супряга перейдут в СК Днепр-1 на правах аренды, сообщает Tribuna.

"Лунин и Супряга – герои, а Украина достигла вершины мира": европейски СМИ – о победе "сине-желтых" на ЧМ-2019 U-20

К слову, пока Сергей так и не дебютировал в элитном дивизионе страны. Напомним, 20-летний хавбек Динамо Сергей Булеца стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет и получил Серебряный мяч турнира. Ранее сообщалось, что Булеца всерьез заинтересовал итальянский Лечче.

Отметим, Супряга сыграл в 10 матчах за Динамо, отметившись голом. На счету же Булецы 59 матчей в первенстве U-21 и 16 забитых мячей, а также 22 матча и 8 голов в первенстве U-19.

Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переиграл

blog_ava
"Твой отец сделал все, чтобы украинцы могли спокойно праздновать победу": Хахлев обратился к Дрышлюку
09:39
685
Теги
Украина U-20 Украина U-20 Главное Трансферы Динамо Киев Сергей Булеца Сергей Булеца Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
30
мин
Парагвай
22:00
Катар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук