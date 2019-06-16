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Корнієнко: Корейці індивідуально сильні, але збірна України – чемпіон світу

17:51 240 Читать на русском
Корнієнко: Корейці індивідуально сильні, але збірна України – чемпіон світу
Віктор Корнієнко / УАФ

Півзахисник молодіжної збірної України U-20 Віктор Корнієнко прокоментував перемогу у фіналі чемпіонату світу над Південною Кореєю (3:1).

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Зараз у нас неймовірні емоції, які важко передати словами. Таке враження, що ми стали зірками – усі радіють, кричать. Таке треба відчути.

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За 30 секунд до кінця гри вже були неймовірні емоції. Ми не знали, куди бігти, тому що були щасливі й розуміли, що вже ось він, кінець матчу.

Кому присвячуємо перемогу на чемпіонаті світу? Нашим уболівальникам, які приїхали до Лодзі підтримати збірну. Ми їх чули протягом усієї гри. Ми чули й відчували цю підтримку. Це нам допомогло. Окрім того, присвячуємо перемогу своїм батькам, близьким, усій Україні, усім, хто нас підтримував.

У збірної Південної Кореї не так багато слабких місць. Корейці молодці, грають організовано, усі технічні, індивідуально сильні. Але ми виграли в них, тому ми сильніші й ми – чемпіони світу", – поділився Корнієнко в коментарі офіційному сайту УАФ.

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