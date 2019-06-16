Корнієнко: Корейці індивідуально сильні, але збірна України – чемпіон світу

Півзахисник молодіжної збірної України U-20 Віктор Корнієнко прокоментував перемогу у фіналі чемпіонату світу над Південною Кореєю (3:1).

"Зараз у нас неймовірні емоції, які важко передати словами. Таке враження, що ми стали зірками – усі радіють, кричать. Таке треба відчути.

Булеца та Супряга вирушать в оренду до СК Дніпро-1

За 30 секунд до кінця гри вже були неймовірні емоції. Ми не знали, куди бігти, тому що були щасливі й розуміли, що вже ось він, кінець матчу.

Кому присвячуємо перемогу на чемпіонаті світу? Нашим уболівальникам, які приїхали до Лодзі підтримати збірну. Ми їх чули протягом усієї гри. Ми чули й відчували цю підтримку. Це нам допомогло. Окрім того, присвячуємо перемогу своїм батькам, близьким, усій Україні, усім, хто нас підтримував.

У збірної Південної Кореї не так багато слабких місць. Корейці молодці, грають організовано, усі технічні, індивідуально сильні. Але ми виграли в них, тому ми сильніші й ми – чемпіони світу", – поділився Корнієнко в коментарі офіційному сайту УАФ.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв