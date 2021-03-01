Черноморец объявил о подписании Коркишко на своем официальном сайте. Отметим, что воспитанник Динамо уже выступал за "моряков" в 2015-2017 годах.

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Условия контракта не разглашается, однако известно, что Коркишко будет выступать под 7-м номером. По данным Transfermakt, Дмитрий перебрался в Одессу из СК Днепр-1 на правах свободного агента.

К слову, в текущем сезоне Коркишко провел 8 матчей за днепрян, записав в свой актив 1 гол.

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