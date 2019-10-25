"Даже таксисты знали, благодаря чему можно обыграть Копенгаген", или Киев – загадка природы: реакция на провал Динамо

Динамо сыграло вничью с Копенгагеном в 3-м туре Лиги Европы 2019/20. "Футбол 24" собрал реакцию экспертов, журналистов и болельщиков на игру команды Михайличенко.

В матче лидеров группы B Динамо и Копенгаген разошлись миром и продолжают возглавлять квартет с 5-ю очками. Впрочем, после победы Мальме над Лугано интрига в борьбе за плей-офф существенно обострилась, ведь шведы отстают от дуэта лидеров всего на 1 балл.

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Киевляне прервали свою "сухую" серию, пропустив в свои ворота уже на 2-й минуте поединка. К счастью, во второй половине игры гол Артема Шабанова позволил динамовцам взять важное очко в противостоянии с главным конкурентом. Пользователи соцсетей прогнозируемо остались недовольны уровнем игры подопечных Михайличенко. К слову, сам тренер также заявил, что не слишком доволен как игрой, так и результатом.

Бывший ведущий программы Проспорт Евгений Зинченко отмечает, что киевляне опустились до уровня Копенгагена и Динамо Загреб.

все добре, все в порядку. просто ми тепер на одному рівні з Динамо Загреб та Копенгагеном. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) October 24, 2019

Журналист Игорь Цыганык был краток – он назвал игру Динамо очень слабой.

Олександрія респект, Динамо дуже слабенько — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) October 24, 2019

Агент Вячеслав Заховайло считает, что лишний раз критиковать игру команды не нужно – по его мнению, киевляне демонстрируют свой максимум. Впрочем, без резких фраз все равно не обошлось.

Блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко назвал результат справедливым. По его мнению, на поле были борьба и беготня, но не футбол. Кроме того, Тищенко рассуждает, почему хотя бы на 10-15 минут не вышли Николай Шапаренко и Георгий Цитаишвили.

По мнению журналиста Кирилла Крыжановского, игра киевлян была слабой, особенно в первом тайме. Также он отметил отсутствие попыток тренерского штаба хоть что-то изменить и намекнул, что 6 млн евро просидели в запасе весь матч (очевидно, речь идет о Соле и Жерсоне Родригесе – прим. "Футбол 24").

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В завершение Крыжановский добавил, что ничья в Дании будет для такого Динамо хорошим результатом.

Руслан Свирин подчеркнул, что результат матча устроил Копенгаген. "Не научились еще игроки сегодняшнего Динамо в туман побеждать после пропущенного мяча", – подытожил журналист.

Не навчилися ще гравці сьогоднішнього Динамо Київ в туман перемагати після пропущеного м'яча. Добре, хоч показали вміння реалізовувати стандарти. Копенгаген повністю влаштував результат, це і тренер не приховував перед матчем. А "хто ж лідер групи" тепер з'ясовуватимуть у Данії. pic.twitter.com/9wgfvr2dtx — Ruslan Svirin (@Sribnok) October 24, 2019

Вокалист известной группы ТНМК Александр Сидоренко ("Фоззи") не удержался от троллинга. "А мне понравилось Динамо. Резко, агрессивно, в темп, а какой лось 99 номер, как он протянул мяч через все поле! Короче, я о Динамо Загреб. Киев – загадка природы", – написал шоумен.

А вот сообщения отдельных болельщиков можно охарактеризовать фразой: "На грани фола".

Оказывается, во всем виноват киевский туман.

Некоторые требуют радикальных мер.

А кто-то просто ностальгирует по великой команде.

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