Корейский футболист найден мертвым в машине
16:29 - Читати українською
Защитник корейского Сеула ушел из жизни на 31-м году.
Ким Нам-Чун умер в собственном авто на стоянке.
Бывший игрок Манчестер Сити покончил жизнь самоубийством
Корейская полиция уже начала расследование этого дела. Как сообщает sport.blic, главной версией является самоубийство игрока.
Отметим, что Ким Нам-Чун провел почти всю карьеру в составе столичного Сеула, за который сыграл 96 матчей и отметился 2 голами и ассистом с 2013 года (с перерывом на аренду в Санджу Санг).
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