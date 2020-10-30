Корейський футболіст знайдений мертвим у автівці
16:22 - Читать на русском
Оборонець корейського Сеула пішов з життя на 31-му році життя.
Захисник Сеула Кім Нам-Чун помер у віці 31 року у власному авто на стоянці.
Колишній гравець Манчестер Сіті покінчив життя самогубством
Корейська поліція вже розпочала розслідування цієї справи. Як повідомляє sport.blic, головною версією є самогубство гравця.
Зазначимо, що Кім Нам-Чун провів майже всю кар'єру в складі столичного Сеула, за який відіграв 96 матчів та відзначився 2 голами та асистом з 2013 року (з перервою на оренду в Санджу Сангму).
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