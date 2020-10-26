Печальная весть пришла к нам из Туманного Альбиона.

Экс-футболист Манчестер Сити Джереми Вистен умер в возрасте 17 лет.

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Футболист попал в систему "горожан" в 2016 году, присоединившись к команде U-13. Джереми был уроженцем Малави, откуда переехал в Англию.

Свои соболезнования в связи со смертью игрока под сообщение клубном Твиттере манкунианцев выразили Рахим Стерлинг и Эмерик Ляпорт, а также игроки, которые играли с Вистеном на юношеском уровне.

Британские СМИ утверждают, что юноша покончил с собой из-за депрессии.

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