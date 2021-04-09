Спортивний директор Миная Михайло Кополовець поділився думками про фінансову ситуацію в клубі після того, як президент потрапив під санкції РНБО.

"Ніяких проблем зараз немає, всі поточні виплати здійснені. Знаючи нашого президента, я впевнений, що їх не буде. Він – людина конкретна, чесна.

Президент Миная потрапив під санкції РНБО за контрабанду

Скільки я працюю з командою, ні один футболіст ще не поїхав з клубу з незакритими боргами. Думаю, так і залишиться. Чи забирають батьки документи зі спортивної школи? Ні, ніхто нічого не забирає, наскільки мені відомо, поки все спокійно. Але не все в клубі вирішую я", – поділився Кополовець в коментарі Footboom.

Нагадаємо, президент Миная Валерій Пересоляк потрапив до списку санкційних осіб РНБО, а його активи і рахунки були заблоковані.

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