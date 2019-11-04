Кополовец признался, что не может уволить Кобина с поста главного тренера Миная

Михаил Кополовец, который выполняет функции играющего спортивного директора Миная, рассказал об особенностях сотрудничества с главным тренером команды Василием Кобиным.

"Нет, уволить его может только наш президент. Я могу дать какую-то незначительную рекомендацию. Да и зачем его увольнять? Он шикарно работает.

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Кобин – мой друг? Да он друг половине команды, если не всей. Профессиональные отношения. Вася – такой человек, как он сам говорит - "друзья друзьями, а я сам себе друг". Если что-то чудиш – играть не будешь. Если я его спрошу, почему команда не так играет, то не попаду в заявку из 18-ти игроков. С этим надо аккуратно", – рассказал Кополовец YouTube-каналу Трендец.

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Напомним, Кобин и Кополовец вместе защищали цвета ужгородского Закарпатья и львовских Карпат.