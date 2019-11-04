Кобин назвал испанский клуб, который является ориентиром для Миная – неожиданный выбор

Главный тренер Миная Василий Кобин рассказал о дальнейших планах по укомплектованию команды.

"Есть много классных закарпатских молодых футболистов, которые находятся в Шахтере, Динамо. Сейчас наш парень из Шахтера U-15 играет в Юношеской лиге УЕФА. Плюс есть много игроков в командах Динамо от 15 до 19 лет.

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Игроков много, но они все едут, потому что Говерла посыпалась, негде было прогрессировать. Да, я вижу в Закарпатье только такой вариант, чтобы играли местные игроки, у которых есть корни отсюда. Чтобы сделать такую команду, как у Атлетика Бильбао", – сказал Кобин в эфире YouTube-канала Трендец.

Напомним, Минай только в этом году поднялся в Первую лигу и уже имеет неплохие шансы на повышение в элитный дивизион.

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