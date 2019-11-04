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Кополовець зізнався, що не може звільнити Кобіна з посади головного тренера Миная

19:21 709 Читать на русском
Кополовець зізнався, що не може звільнити Кобіна з посади головного тренера Миная
Кополовець і Кобін / FootballHub

Михайло Кополовець, який виконує функції граючого спортивного директора Миная, розповів про особливості співпраці з головним тренером команди Василем Кобіним.

"Ні, звільнити його може тільки наш президент. Я можу дати якусь незначну рекомендацію. Та й навіщо його звільняти? Він шикарно працює.

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Кобін – мій друг? Та він друг половині команди, якщо не всій. Професіональні стосунки. Вася – така людина, як він сам каже – "друзі друзями, а я сам собі друг". Якщо щось чудиш – грати не будеш. Якщо я його запитаю, чому команда не так грає, то не потраплю в заявку з 18-ти гравців. З цим треба акуратно", – розповів Кополовець YouTube-каналу Трендец.

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Нагадаємо, Кобін і Кополовець разом захищали кольори ужгородського Закарпаття і львівських Карпат.

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