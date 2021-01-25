"Колос зробив шикарний стадіон. Ми свій стадіон робили для Другої ліги максимум. Для нас Друга ліга була космосом. А зараз де ми? У вищій лізі. Немає нічого неможливого.

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Ми могли зробити такий же стадіон, як у Колоса. Ніхто не думав, багато б змінилося, якби ми знали. Ми граємо на Авангарді, теж рідному стадіоні. Але на Минай-Арені ми всі найважливіші трофеї виграли. Тут вже написана історія.

Ми говоримо з президентом, віце-президентом. Потрібно реконструкцію робити. Уявляєте, скільки потрібно грошей – поле зсувати, трибуни додавати. Може, вже новий стадіон будувати, тому що дуже багато грошей. Якби були програми, наприклад, від президента. Є програми щодо доріг, можна і щодо стадіонів", – поділився Кополовець у програмі Профутбол Digital.

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