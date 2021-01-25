Кополовець пояснив, чому Минай не модернізував домашній стадіон
Спортивний директор Миная Михайло Кополовець поділився думками щодо домашнього стадіону клубу.
"Колос зробив шикарний стадіон. Ми свій стадіон робили для Другої ліги максимум. Для нас Друга ліга була космосом. А зараз де ми? У вищій лізі. Немає нічого неможливого.
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Ми могли зробити такий же стадіон, як у Колоса. Ніхто не думав, багато б змінилося, якби ми знали. Ми граємо на Авангарді, теж рідному стадіоні. Але на Минай-Арені ми всі найважливіші трофеї виграли. Тут вже написана історія.
Ми говоримо з президентом, віце-президентом. Потрібно реконструкцію робити. Уявляєте, скільки потрібно грошей – поле зсувати, трибуни додавати. Може, вже новий стадіон будувати, тому що дуже багато грошей. Якби були програми, наприклад, від президента. Є програми щодо доріг, можна і щодо стадіонів", – поділився Кополовець у програмі Профутбол Digital.
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