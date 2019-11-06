Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Копенгаген примет Динамо в рамках четвертого тура группового турнира Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Копенгаген – Динамо состоится 7 ноября в Копенгагене на стадионе Паркен. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Копенгаген – Динамо, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Динамо подходит к игре в Дании аутсайдером. Специалисты букмекерской конторы Marathon Bet победу вице-чемпиона Украины оценивают в 3.02. На выигрыш Копенгагена предлагают коэффициент 2.56, а на ничью – 3.28.

Две недели назад Динамо дома расписало с датчанами ничью (1:1). Киевляне пропустили уже на 2-й минуте, но благодаря голу Артема Шабанова отыгрались во втором тайме. Обе команды набрали по 5 очков после трех туров и возглавляют группу B (правда, именно Копенгаген сейчас является лидером квартета благодаря дополнительным показателям).

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