Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Ліги Європи

Копенгаген прийме Динамо в рамках четвертого туру групового турніру Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Копенгаген – Динамо відбудеться 7 листопада в Копенгагені на стадіоні Паркен. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Копенгаген – Динамо, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Динамо підходить до гри в Данії аутсайдером. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet перемогу віце-чемпіона України оцінюють у 3.02. На виграш Копенгагена пропонують коефіцієнт 2.56, а на нічию – 3.28.

Два тижні тому Динамо вдома розписало з данцями нічию (1:1). Кияни пропустили вже на 2-й хвилині, але завдяки голу Артема Шабанова відігрались у другому таймі. Обидві команди набрали по 5 очок після трьох турів та очолюють групу B (щоправда, саме Копенгаген наразі є лідером квартету завдяки додатковим показникам).

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