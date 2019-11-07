Копенгаген – Динамо: Сольбаккен объявил заявку на матч

Главный тренер датского клуба Столе Сольбаккен обнародовал список игроков, которые будут противостоять Динамо в матче Лиги Европы.

Наставник Копенгагена Столе Сольбаккен обнародовал перечень футболистов на матч 4-го тура Лиги Европы против киевского Динамо. В заветный список попали 18 игроков, сообщает официальный сайт Динамо.

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Полный перечень выглядит следующим образом:

Голкиперы: Стен Грютебуст, Карл-Юхан Юнссон.

Защитники: Гильермо Варела, Пьер Бенгтсон, Сотирис Папаяннопулос, Карло Бартолець, Виктор Нельссон.

Полузащитники: Йенс Стаге, Виктор Фишер, Николай Томсен, Жозе Карлос Зека, Мохаммед Дарами, Пеп Бьель, Расмус Фальк-Єнсен.

Нападающие: Пиерос Сотириу, Майкл Сантос, Никлас Бендтнер, Даме Н’Дойе.

Напомним, уже сегодня, 7 ноября, Динамо в столице Дании встретится с Копенгагеном в рамках 4-го тура Лиги Европы. Начало матча в 19:55.

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