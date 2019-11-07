Копенгаген – Динамо: Сольбаккен оголосив заявку на матч

Головний тренер данського клубу Столе Сольбаккен оприлюднив список гравців, які протистоятимуть Динамо у матчі Ліги Європи.

Наставник Копенгагена Столе Сольбаккен оприлюднив перелік футболістів на матч 4-го туру Ліги Європи проти київського Динамо. До заповітного списку потрапило 18 гравців, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Повний перелік виглядає наступним чином:

Голкіпери: Стен Грютебуст, Карл-Юхан Юнссон.

Захисники: Гільєрмо Варела, П'єр Бенгтсон, Сотіріс Папаяннопулос, Карло Бартолець, Віктор Нельссон.

Півзахисники: Єнс Стаге, Віктор Фішер, Ніколай Томсен, Жозе Карлос Зека, Мохаммед Дарамі, Пеп Б’єль, Расмус Фальк-Єнсен.

Нападники: Піерос Сотіріу, Майкл Сантос, Ніклас Бендтнер, Даме Н’Дойє.

Нагадаємо, вже сьогодні, 7 листопада, Динамо у столиці Данії зустрінеться з Копенгагеном в рамках 4-го туру Ліги Європи. Початок матчу о 19:55.

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