Копенгаген – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Копенгаген принимает киевское Динамо в 4-м туре ЛЕ 2019/20. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Копенгаген – Динамо

7 ноября 2019, начало в 19:55. Копенгаген, стадион Паркен

Главный арбитр: Тамаш Богнар (Венгрия, 40 лет)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартует 7 ноября 2019 в 19:55. В Киеве эти команды разошлись миром 1:1. Команда Михайличенко продолжает удерживать беспроигрышную серию, которая уже составляет 11 матчей. Динамовцы не имеют права на поражение, ведь дважды сыграли вничью после стартовой победы и теперь рискуют покинуть даже второе место. Копенгаген набрал приличную форму. После серии неудачных матчей в датской Суперлиге команда Сольбаккена выиграла на внутренней арене 4 раза подряд, а также ни в чем не уступила киевлянам на НСК Олимпийский.

Копенгаген – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Команда, которая победит, единолично возглавит группу. Впрочем, в предыдущей игре команды не особо рвались рисковать – заметно, что тренеры с уважением отнеслись к своим соперникам. Официальный сайт Копенгагена отмечает, что после личной встречи Динамо не разрешило Шахтеру 10-й раз подряд дойти до финала Кубка Украины. В то же время киевляне упустили возможность приблизиться к лидеру на 8-очковое расстояние, сыграв вничью с Карпатами, а датчане за этот же период только побеждали. Последний матч в чемпионате вроде и завершился разгромом, но команда Сольбаккена реализовала все 3 удара в створ ворот, из которых 2 – с пенальти. Стандарты стандартами, а с игры Копенгаген совсем не впечатлил.

Накануне дуэли с Динамо датчане продлили контракт со своим лидером, 31-летним греческим опорником португальского происхождения. Карлос Зека был настолько продуктивным и эффективным на НСК Олимпийский против киевлян в центре поля, что одно из датских изданий в шутку написало, мол, если бы он был Премьер-министром, то уже спустя час вернул бы Украине Крым. Другой приятный момент для Копенгагена – дебютный гол скандального экс-форварда Арсенала Бендтнера, который отличился в Кубке Дании. Впрочем, Никлас остается не более чем запасным.

Интересные факты

Центральный защитник Денис Попов после матча с Копенгагеном выдал 2-матчевую серию матчей, в который забивал гол – сначала в Кубке Украины против Шахтера, а затем в ворота ФК Львов в УПЛ.

Беньямин Вербич возвращается на почти родной Паркен, где провел кучу матчей, немало забивал и ассистировал. Словенец провалил киевский матч, но является одним из ключевых игроков Динамо в чемпионате, принеся своими 4-мя голами за 9 матчей 7 очков.

Динамо только 1 раз проигрывало в Дании, а выиграло 5 матчей. Копенгаген продолжает ждать своего первого поражения от украинцев (2 победы и 5 ничьих, а дома еще лучше – 2 победы и одна мировая).

С 19-го сентября, когда стартовала беспроигрышная серия команды Михайличенко, вратари киевлян не пропускают больше одного гола за игру.

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Динамовцы всегда проходили датский барьер. Последний же раз, когда их соперниками была команда из этой страны, дошли до четвертьфинала Лиги Европы, обменявшись победами с Ольборгом в 2014-м.

Динамо принадлежит рекорд ничьих в ЛЕ (21, из которых 10 на выезде).

Копенгаген дома не проигрывает уже полгода, если не считать вылет в серии пенальти от Црвены Звезды в текущем сезоне Лиги чемпионов. Команда Сольбаккена обыграла всех своих соперников в родных стенах, кроме сербов и Митьюлланда (0:0 с лидером чемпионата Дании), за 11 матчей с мая. Копенгаген в 2019-м дома и вовсе проиграл только Норшеллану (1:3).

Дуэль лучших ассистентов вновь пройдет на правом фланге. Виктор Фишер редко забивает, но уже отдал 8 голевых пасов. У Цыганкова голов и ассистов поровну (по 5).

Копенгаген – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Marathon Bet считает фаворитом дуэли датчан. Коэффициент на победу Копенгагена за день до матча составляет 2,56. Если угадать триумф Динамо, то каждая поставленная гривна умножится на 3,02. В ничью верят меньше всего (коэффициент 3,28). Также букмекеры считают, что в Дании не стоит ждать ливня голов. На то, что команды забьют меньше 2,5 мяча, выставили коэффициент 1,64. Если вы угадаете, что будет минимум 3 гола, ставка умножится на 2,4.

Кадровая ситуация

У Копенгагена вернулся главный бомбардир Н'Дойе. Сенегалец уже даже довел счет забитых мячей до 6-и, принеся 3 очка на поле Орхуса. Однако Даме, похоже, снова получил повреждение и к Динамо не готовится. У киевлян возвращаются защитник Тамаш Кадар и хавбек Виталий Буяльский, но их состояние – большое неизвестное. Если они не выйдут в старте, главня загадка заключается в том, кто сыграет на флангах атаки и под нападающими.

Цыганков на позиции десятки и Караваев справа? Вполне возможно. Де Пена имеет меньшие шансы сыграть слева, чем Вербич, который в центре выглядел хуже динамовского Виктора. Шапаренко пока получает время только в УПЛ. После ничьей с Копенгагеном Михайличенко доказал, что умеет вполне успешно использовать различные варианты и положительно удивлять кадровыми и тактическими решениями. Впрочем, основа киевлян в значительной степени, если не полностью, будет напоминать практически идеальный матч с Шахтером.

Ориентировочные составы на матч

Копенгаген: Юнссон – Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо – Стаге, Зека, Фальк Йенсен, Фишер – Сотириу, Сантос

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Шепелев, Цыганков, Вербич - Беседин

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Не стоит ожидать большого количества голов. Копенгаген уже второй сезон подряд не очень радует результативностью на групповом турнире Лиги Европы. Динамо, очевидно, попытается воспользоваться большей открытостью соперника, которого будут гнать родные трибуны. Однако вряд ли датчане станут уж очень раскрываться. Михайличенко признал, что в Киеве не удалось навязать команде Сольбаккена свою игру, поэтому ждем второй подход.

В такой мутной воде киевляне должны использовать свой шанс, если сыграют так же агрессивно и самоотверженно, как против Шахтера в Кубке Украины. Ничья уже не слишком будет устраивать (особенно динамовцев, если завершат 0:0, ведь тогда Копенгаген получит преимущество по личным встречам), так как Мальме может вырваться вперед, если победит Лугано в другой игре этого квартета.

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