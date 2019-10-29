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Копенгаген – Динамо: результативный форвард датчан вернулся после тяжелой травмы

10:22 41 Читати українською
Копенгаген – Динамо: результативный форвард датчан вернулся после тяжелой травмы
Гол Н'Дойе в ворота Орхуса / Твиттер Копенгагена

Датский Копенгаген получил приятную новость о возвращении форварда Даме Н'Дойе после нескольких месяцев отсутствия из-за повреждения.

 

Н'Дойе вышел в основе на матч 14 тура чемпионата Дании против Орхуса и сразу же отметился дублем.

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Последний раз 34-летний сенегалец появлялся на поле еще в матче квалификации Лиги чемпионов против Црвены Звезды, который состоялся 13 августа. Несмотря на долгое отсутствие, именно Н'Дойе остается лучшим бомбардиром Копенгагена в чемпионате Дании – в его активе шесть голов и один ассист. Напомним, в первом матче против Динамо опытный нападающий не играл.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Копенгагеном и Динамо состоится 7 ноября. К слову, именно эти две команды возглавляют группу В с 5 очками в своем активе.

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