Копенгаген – Динамо: результативный форвард датчан вернулся после тяжелой травмы

Датский Копенгаген получил приятную новость о возвращении форварда Даме Н'Дойе после нескольких месяцев отсутствия из-за повреждения.

Н'Дойе вышел в основе на матч 14 тура чемпионата Дании против Орхуса и сразу же отметился дублем.

Динамо мотивировало Копенгаген прервать длительную безвыигрышную серию

Последний раз 34-летний сенегалец появлялся на поле еще в матче квалификации Лиги чемпионов против Црвены Звезды, который состоялся 13 августа. Несмотря на долгое отсутствие, именно Н'Дойе остается лучшим бомбардиром Копенгагена в чемпионате Дании – в его активе шесть голов и один ассист. Напомним, в первом матче против Динамо опытный нападающий не играл.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Копенгагеном и Динамо состоится 7 ноября. К слову, именно эти две команды возглавляют группу В с 5 очками в своем активе.

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"