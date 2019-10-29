Копенгаген – Динамо: результативний форвард данців повернувся після важкої травми

Данський Копенгаген отримав приємну новину щодо повернення форварда Даме Н'Дойє після кількох місяців відсутності через пошкодження.

Н'Дойє вийшов у основі на матч 14 туру чемпіонату Данії проти Орхуса і відразу ж відзначився дублем.

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Востаннє 34-річний сенегалець з'являвся на полі ще у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди, який відбувся 13 серпня. Попри тривалу відсутність саме Н'дойє залишається найкращим бомбардиром Копенгагена у чемпіонаті Данії – в його активі шість голів і один асист. Нагадаємо, у першому матчі проти Динамо досвідчений нападник не грав.

Гра четвертого туру групового етапу Ліги Європи між Копенгагеном та Динамо відбудеться 7 листопада. До слова, саме ці дві команди очолюють групу В з 5 очками в своєму активі.

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