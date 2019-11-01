Копенгаген – Динамо: квитки для українських вболівальників на матч Ліги Європи коштують 20 євро

Динамо оголосило порядок реалізації квитків на поєдинок 4-го туру Ліги Європи проти Копенгагена, що пройде 7 листопада у столиці Данії.

Перепустки на матч 4-го туру Ліги Європи між Копенгагеном та Динамо на гостьову трибуну стадіону "Parken" у столиці Данії можна придбати в офісі фан-клубу Динамо Київ, повідомляє офіційний сайт Динамо. Ціна квитка становить 20 євро. Оплата здійснюється в євро – суму необхідно пред'являти без залишку. При собі треба мати посвідчення особи на кожен квиток.

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Також квитки для уболівальників Динамо будуть продаватися безпосередньо в Копенгагені. Для зручності уболівальників киян за 2 години до початку матчу на території стадіону "Parken" буде відкрита гостьова каса. Для уболівальників гостьової команди на стадіоні виділений сектор D1, який знаходиться на трибуні D.

Нагадаємо, матч 4-го туру Ліги Європи Копенгаген – Динамо відбудеться 7 листопада о 19:55.

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