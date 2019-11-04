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Копенгаген – Динамо: матч Ліги Європи буде обслуговувати арбітр, який вже судив ігри киян

13:33 708 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: матч Ліги Європи буде обслуговувати арбітр, який вже судив ігри киян
Тамаш Богнар / фото із відкритих джерел

Комітет арбітрів УЄФА опублікував призначення арбітрів на матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

 

На поєдинку між данським Копенгагеном і київським Динамо буде працювати суддівська бригада з Угорщини на чолі з 40-річним Тамашем Богнаром. Асистенти арбітра – Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертий арбітр – Петер Солімосі.

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Динамо вже має досвід гри у матчах, де працював Богнар. На груповій стадії Ліги Європи-2018/2019 саме під наглядом угорця "біло-сині" перемогли на виїзді французький Ренн (2:1). У тому поєдинку відразу п'ять гравців киян отримали попередження (господарі – тільки два), а Володимир Шепелєв взагалі не дограв матч до кінця, оскільки отримав червону картку на 84-й хвилині.

Нагадаємо, що матч Копенгаген – Динамо відбудеться в четвер, 7 листопада, в Данії на стадіоні Телла Паркен. Стартовий свисток пролунає о 19:55 за київським часом.

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Теги
Динамо Динамо Копенгаген - Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи Арбітри Томаш Богнар
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