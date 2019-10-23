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Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо

20:01 1528 Читать на русском
Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо
Столе Сольбаккен і Ніклас Бендтнер

"Футбол 24" презентує наступного суперника Динамо в Лізі Європи. Проти киян – тренер, якому не вдалося підкорити Європу, але довелося 7 хвилин побути на тому світі, та відомий форвард, який став футбольним мемом.

 

Загальна інформація

Дата заснування: 1 липня 1992 року

Місто: Копенгаген, Данія

Домашній стадіон: Паркен (38065)

Прізвисько: "леви"

Досягнення: 13-разовий чемпіон Данії та 8-разовий володар національного кубка

ФК Копенгаген з'явився на початку 90-х внаслідок об'єднання Kjøbenhavns Boldklub (найстаріший континентальний клуб світу) та B 1903. "Леви" відразу завоювали чемпіонство, але потім на роки відійшли в тінь на внутрішній арені.

У 2000-му розклад сил змінив Рой Ходжсон. Англієць вивів Копенгаген на вершину данської ліги, здобув для клубу другий чемпіонський титул. Відтоді команда стабільно перебуває в топі та бореться за перше місце Суперліги. У єврокубках Копенгаген ставить за мету потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів, а в разі невдачі – вихід у плей-офф Ліги Європи.

Минулого сезону "леви" провалилися в групі ЛЄ з Бордо, Славією та Зенітом, посівши останнє місце. Копенгаген – чинний чемпіон Данії, титул команда оформила завчасно та з запасом. У кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20 Копенгаген вилетів від Црвени Звезди, а у Лігу Європи пробився, обмінявшись перемогами з Ригою.

Копенгаген засвітився в українському футболі трансфером Беньяміна Вербіча. У грудні 2017-го Динамо придбало у Копенгагена словенського вінгера за солідні гроші – за різними даними перехід коштував "біло-синім" від 4 мільйонів євро.

Популярний нині спосіб порівняння класу команд – сумарна вартість футболістів за версією Transfermarkt. Склад Копенгагена вдвічі дешевший за склад Динамо – 43,9 млн євро проти 97,8 млн євро. Найдорожчий футболіст чемпіона Данії – 25-річний вінгер Віктор Фішер (7 млн євро), якого взяли саме на заміну Вербічу.

Копенгаген – головний конкурент Динамо в боротьбі за перше місце групи. Ця команда явно сильніша за Лугано та краще укомплектована, ніж Мальме. За перші два тури "леви" набрали 4 очки та поділяють з Динамо лідерство.

Тренер: не підкорив Європу, але подолав смерть

Головний тренер клубу – 51-річний норвезький фахівець Столе Сольбаккен. Він був помітним персонажем у скандинавському футболі кінця минулого століття, а от в Англії побудувати ігрову кар'єру не вдалося – конфлікт з наставником Вімблдона завадив розкритися на Туманному Альбіоні. Столе догравав у Данії, де після хороших виступів за Ольборг отримав запрошення від Копенгагена.

13 березня 2001-го року – головний день у футбольному житті Сольбаккена. На тренуванні перед грою з Манчестер Юнайтед він пережив серцевий напад. Пульс зник, масаж серця від клубного лікаря результату не приніс. Норвежець не подавав ознак життя. Його повернули з того світу в кареті швидкої допомоги лише через 7 хвилин після зупинки серця. Столе пережив клінічну смерть.

У Сольбаккена виявили вроджену ваду серця та встановили кардіостимулятор. Звичайно, довелося попрощатися з професійним футболом. Втім, лише на два роки – вже у 2002-му він розпочав роботу з юнацькими збірними Норвегії. Потім очолив рідний Хам-Кам (там він розпочинав ігровий шлях), з яким проявив себе прекрасно: за два сезони вивів команду з другого дивізіону в еліту, посів там п'яте місце та отримав нагороду найкращому тренеру країни.

Столе пішов на підвищення в Копенгаген і зберіг домінацію клубу в чемпіонаті Данії – з 2006-го по 2011-й п'ять разів вигравав Суперлігу. Відмовившись від продовження співпраці з "левами", Сольбаккен мав очолити збірну Норвегії. Однак ще раз спробував підкорити топ-чемпіонати, тепер вже тренером.

На жаль, знову провалився. Кельн зробив серйозну ставку на Сольбаккена та викупив його контракт у норвезької федерації за 400 тисяч євро. За підсумками сезону-2011/12 Кельн заслужено вилетів з Бундесліги – замість боротьби за виживання команда закінчувала чемпіонат ганебними розгромами від усіх і кожного. Столе не міг дисциплінувати своїх підопічних ні на полі, ні за його межами. Згодом видав епічну фразу: "Навіть Моурінью та Ісус разом не впоралися б з цим клубом у той сезон". Наступного року аналогічна доля спіткала Сольбаккена у Вулверхемптоні – "вовки" вилетіли з Чемпіоншипу, а тренер недопрацював до весни.

Зазнавши тотальних невдач на вищому рівні, норвежець повернувся туди, де його методи працюють. З 2013-го Сольбаккен незмінно очолює Копенгаген. Конкуренція виросла, вигравати чемпіонат Данії стало складніше, але Стале все одно залишається на вершині. За останні чотири сезони Копенгаген тричі брав чемпіонство.

Зірка: підібрали "лорда", який нікому не потрібен

Найгучніше ім'я в Копенгагені – Ніклас Бендтнер. Колишній форвард Арсенала, Ювентуса та Вольфсбурга. Не сказати, що він побудував хорошу кар'єру, але шалену популярність здобув. Бендтнера знають, як одного з найепатажніших футболістів сучасності.

Показати голу дупу, зробити світлину з жіночою білизною на геніталіях, запостити у соцмережі оголену дівчину, вручити собі "Золотий м'яч", порекламувати букмекерську контору на трусах – це лише маленька частина історій з насиченого життя Бендтнера. "Лорда" Бендтнера. Ніклас обжився "солідним статусом" через стосунки з баронессою Каролін Флемінг.

Остання гучна витівка данця – бійка з таксистом у листопаді минулого року вже під час перебування в Русенборзі. Міг потрапити й за ґрати, але суд обмежився 50 днями домашнього арешту. Стосунки з клубом зіпсувалися, тренери не використовували його, а Ніклас стрімко регресував. Якщо восени 2017-го Бендтнер забивав ледь не в кожному матчі за Русенборг, то через півтора року його не хотів ніхто.

В останній день трансферного літа-2019 руку допомоги Бендтнеру протягнув Копенгаген. Дивне рішення, адже форма "лорда" просто жахлива – на першому тренуванні він з 20 ударів лише тричі влучив у площину воріт. Він не є гравцем стартового складу Копенгагена, але через травми основних форвардів отримує достатньо ігрового часу від тренерського штабу. Голів у цьому сезоні Бендтнер поки що не забивав.

Динамо – Копенгаген: данці прилетіли до Києва на матч Ліги Європи

Копенгаген vs Україна

"Леви" в останні 10 років двічі зустрічалися з представниками УПЛ в єврокубках. Статистика на користь Копенгагена – 4 матчі: 2 перемоги, 2 нічиї.

Копенгаген – Ворскла, Ліга Європи-2011/12

Ворскла була явним аутсайдером групи з Ганновером, Стандардом і Копенгагеном, але примудрилася набрати 2 очки. Вдома "зелено-білі" розписали нічию з данцями – 1:1. Обидва голи у свої та чужі ворота тоді забив сенегальський форвард Даме Н'Дойє, який і зараз виступає за Копенгаген. У Данії "леви" мінімально перемогли Ворсклу – 1:0.

Копенгаген – Дніпро, Ліга чемпіонів-2014/15

Болючий виліт Дніпра з довгоочікуваної Ліги чемпіонів. Як команда Мирона Маркевича чекала тієї кваліфікації та як швидко довелося згортати свято після першого ж суперника. У Києві сильний дніпровський колектив з Коноплянкою, Калінічем, Федецьким, Матеусом і Селезньовим розписав нульову нічию з Копенгагеном. А в Данії було фіаско 2:0 на користь Сольбаккена. Ще під час першого пришестя в Копенгаген Столе заявляв, що вміє і любить грати проти східноєвропейських команд. Сподіваємося, Динамо його засмутить.

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