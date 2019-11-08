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Копенгаген – Динамо: Яковенко рассказал, чего не хватило киевлянам для победы

09:23 189 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Яковенко рассказал, чего не хватило киевлянам для победы
Копенгаген – Динамо / Фото ФК Динамо

Экс-футболист Динамо Александр Яковенко оценил игру "бело-синих" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Динамо не досчиталось очков на поле соперника. Подопечные Михайличенко выглядели лучше, чем в Киеве, где первый тайм им откровенно не удался. Сегодня они включились с первых минут и переигрывали соперника.

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Нельзя сказать, что количество созданных моментов и ударов по воротам отражает картину игры, киевляне могли создать больше. Практически вся игра проходила на половине поля соперника. Считаю, что Динамо доминировало", – сказал Яковенко в эфире ТК Футбол 1.

После 4-х туров Лиги Европы Динамо находится на 2-й строчке группы B, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Копенгаген - Динамо Киев Александр Яковенко Александр Яковенко
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