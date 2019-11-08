Копенгаген – Динамо: Яковенко рассказал, чего не хватило киевлянам для победы

Экс-футболист Динамо Александр Яковенко оценил игру "бело-синих" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

"Динамо не досчиталось очков на поле соперника. Подопечные Михайличенко выглядели лучше, чем в Киеве, где первый тайм им откровенно не удался. Сегодня они включились с первых минут и переигрывали соперника.

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Нельзя сказать, что количество созданных моментов и ударов по воротам отражает картину игры, киевляне могли создать больше. Практически вся игра проходила на половине поля соперника. Считаю, что Динамо доминировало", – сказал Яковенко в эфире ТК Футбол 1.

После 4-х туров Лиги Европы Динамо находится на 2-й строчке группы B, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

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