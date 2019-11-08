Копенгаген – Динамо: Яковенко розповів, чого не вистачило киянам для перемоги

Екс-футболіст Динамо Олександр Яковенко оцінив гру "біло-синіх" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

"Динамо не дорахувалося очок на полі суперника. Підопічні Михайличенка виглядали краще, ніж в Києві, де перший тайм їм відверто не вдався. Сьогодні вони включилися з перших хвилин і перегравали суперника.

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Не можна сказати, що кількість створених моментів і ударів по воротах відображає картину гри, кияни могли створити більше. Практично вся гра відбувалась на половині поля суперника. Вважаю, що Динамо домінувало", – сказав Яковенко в ефірі ТК Футбол 1.

Після 4-х турів Ліги Європи Динамо перебуває на 2-й сходинці групи B, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

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