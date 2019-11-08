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Копенгаген – Динамо: Яковенко розповів, чого не вистачило киянам для перемоги

09:23 1323 Читать на русском
Копенгаген – Динамо: Яковенко розповів, чого не вистачило киянам для перемоги
Копенгаген – Динамо / Фото ФК Динамо

Екс-футболіст Динамо Олександр Яковенко оцінив гру "біло-синіх" у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Динамо не дорахувалося очок на полі суперника. Підопічні Михайличенка виглядали краще, ніж в Києві, де перший тайм їм відверто не вдався. Сьогодні вони включилися з перших хвилин і перегравали суперника.

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Не можна сказати, що кількість створених моментів і ударів по воротах відображає картину гри, кияни могли створити більше. Практично вся гра відбувалась на половині поля суперника. Вважаю, що Динамо домінувало", – сказав Яковенко в ефірі ТК Футбол 1.

Після 4-х турів Ліги Європи Динамо перебуває на 2-й сходинці групи B, поступаючись Копенгагену за додатковими показниками.

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Ліга Європи Копенгаген - Динамо Динамо Динамо Олександр Яковенко Олександр Яковенко
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