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Копенгаген – Динамо: Головко не согласен с результатом матча Лиги Европы

08:36 207 Читати українською
Копенгаген – Динамо: Головко не согласен с результатом матча Лиги Европы
Копенгаген – Динамо/ Фото Getty Images

Экс-защитник Динамо Александр Головко поделился впечатлениями от поединка киевлян в рамках 4-го тура группового этапа ЛЕ против Копенгагена.

4’ Йенс Стаге
 
Беньямин Вербич 70’
4’ Йенс Стаге
70’ Беньямин Вербич

"Гол на первых минутах в ворота Динамо не должны были засчитывать – был толчок вратаря. При этом следует отметить ошибку Вербича, который недоработал со своим игроком.

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На 13-й минуте пенальти в ворота поставили заслуженно. Казалось, что команда могла подсесть психологически после пропущенного гола и незабитого пенальти, но этого не произошло. Для Динамо не проблема пропустить первым и продолжить играть в свой футбол.

Гол Динамо? Очень сложный мяч для вратаря – ряд ног своих и чужих. Непросто в такой ситуации работать по мячу. Гол заслуженный, который назревал с первого тайма. Команда выглядела агрессивно и готова была забить", – сказал Головко в эфире ТК Футбол 1.

После 4-х туров Лиги Европы Динамо находится на 2-й строчке группы B, уступая Копенгагену по дополнительным показателям.

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