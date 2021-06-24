Копа Америка, групповой этап, 4 тур

Эквадор – Перу – 2:2

Голы: Тапия, 23 (аг), А. Пресиадо, 45+3 – Лападула, 49, Каррильо, 54

Бразилия – Колумбия – 2:1

Голы: Фирмино, 78, Каземиро, 90+10 – Л. Диас, 10

Эквадор и Перу расписали результативную ничью, обменявшись удачными таймами. Первый был за "банановыми". Тапия срезал мяч в собственные ворота после силового прострела, а перед свистком на перерыв преимущество удвоил Айртон Пресиадо. Перу решило не откладывать вопрос камбека, отыгравшись за 9 минут второго тайма. Главным героем "инков" стал форвард Джанлука Лападула, который забил сам и ассистировал Андре Каррильо.

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Бразилия продолжила свой идеальный ход, одержав третью победу подряд. Матч против Колумбии начался для "селесао" непросто. Уже на 10-й минуте вингер Порту Луис Диас выполнил роскошную бисиклету, "прошив" руки Вевертона. После этого длилась мощная осада ворот Оспины, которая принесла свои плоды под занавес поединка. На 78-й минуте прошла затяжная атака бразильцев с участием арбитра Нестора Питаны (случайно "обыгрался" с Неймаром) и завершением Фирмино. К основному времени добавили аж 10 минут, которых хватило для победы хозяина турнира – Каземиро замкнул подачу Неймара с углового.

Бразилия (9 очков) уже гарантировала себе первое место группы В, поэтому может отдыхать в последнем туре против Эквадора. Поражение не стало роковым и для Колумбии (4 очка) – подопечные Руэды также вышли в плей-офф. На два вакантных места претендуют Эквадор (2 очка), Перу (4 очка) и Венесуэла (2 очка). Последние двое проведут очную встречу в 5-м туре.

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