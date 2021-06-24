Копа Амеріка, груповий етап, 4 тур

Еквадор – Перу – 2:2

Голи: Тапія, 23 (аг), А. Пресіадо, 45+3 – Лападула, 49, Каррільйо, 54

Бразилія – Колумбія – 2:1

Голи: Фірміно, 78, Каземіро, 90+10 – Л. Діас, 10

Еквадор та Перу розписали результативну нічию, обмінявшись вдалими таймами. Перший був за "банановими". Тапія зрізав м'яч у власні ворота після силового прострілу, а перед свистком на перерву перевагу подвоїв Айртон Пресіадо. Перу вирішило не відкладати питання камбеку, відігравшись за 9 хвилин другого тайму. Головним героєм "інків" став форвард Джанлука Лападула, який забив сам і асистував Андре Каррільйо.

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Бразилія продовжила свою ідеальну ходу, здобувши третю перемогу поспіль. Матч проти Колумбії розпочався для "селесао" непросто. Вже на 10-й хвилині вінгер Порту Луїс Діас виконав розкішну бісіклету, "прошивши" руки Вевертона. Після цього тривала потужна облога воріт Оспіни, яка принесла свої плоди під завісу поєдинку. На 78-й хвилині відбулася затяжна атака бразильців за участі арбітра Нестора Пітани (випадково "обігрався" з Неймаром) і завершенням Роберто Фірміно. До основного часу додали аж 10 хвилин, яких вистачило для перемоги господаря турніру – Каземіро замкнув подачу Неймара з кутового.

Бразилія (9 очок) вже гарантувала собі перше місце групи В, тому може відпочивати в останньому турі проти Еквадора. Поразка не стала фатальною і для Колумбії (4 очки) – підопічні Руеди також вийшли у плей-офф. На два вакантні місця претендують Еквадор (2 очки), Перу (4 очки) та Венесуела (2 очки). Останні двоє проведуть очну зустріч у 5-му турі.

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