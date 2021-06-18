Бразилия объявила заявку на Олимпиаду-2020 – тренер взял 38-летнего Алвеса и полностью проигнорировал игроков Шахтера
Бразилия определилась со списком игроков, которые будут представлять страну на Олимпийских играх.
Главный тренер Андре Жардин повезет в Токио состав из 18 исполнителей, информирует официальный сайт CBF.
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Среди них и 38-летний Дани Алвес. Легенда Барселоны может похвастаться огромным количеством трофеев, однако выигрывать золото Олимпиады ему не приходилось. А вот у игроков Шахтера такой возможности не будет. В течение года Жардин регулярно вызывал легионеров "горняков" (Майкон, Тете, Додо, Маркос Антонио, Витао), но на главный турнир не берет ни одного.
Даты футбольного турнира Олимпиады – с 21 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является именно Бразилия, которая в финале 2016 года одолела Германию.
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