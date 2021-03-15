Американская конфедерация футбола окончательно определилась с датами турнира, сообщает официальный сайт организации.

Копа Америка-2021 потерял двух участников

В матче-открытии 13 июня сборные Аргентины и Чили померяются силами в Буэнос-Айресе, а команды Парагвая и Боливии – в Мендосе. В свою очередь финал форума 10 июля примет колумбийская Барранкилья. Все 28 матчей Копа Америка-2021 пройдут на территории Аргентины и Колумбии. В турнире примут участие десять сборных, разделенных на 2 группы. В четвертьфинал выйдут по 4 лучших команды.

Отметим, что Копа Америка должен был состояться летом 2020-го, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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