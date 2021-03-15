Південноамериканська конфедерація футболу остаточно визначилася із датами турніру, повідомляє офіційний сайт організації.

Копа Амеріка-2021 втратив двох учасників

У матчі-відкриття 13 червня збірні Аргентини та Чилі поміряються силами в Буенос-Айресі, а команди Парагваю і Болівії – в Мендосі. Натомість фінал форуму 10 липня прийме колумбійська Барранкілья. Усі 28 матчів Копа Амеріка-2021 відбудуться на території Аргентини та Колумбії. У турнірі візьмуть участі десяток збірних, розділених на 2 групи. До чвертьфіналу вийдуть по 4 найкращих команди.

Відзначимо, що Копа Амеріка повинен був відбутися влітку 2020-го, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

"Коли згадую, навертаються сльози": як збірна України полюбила Гімн – спогади Федецького, Пономарьова і першого капітана