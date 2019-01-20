Копа Америка 2019 U-20: вингеры Шахтера и Реала не смогли обыграть Колумбию – Бразилия разочаровывает на старте

Маркиньос Сиприано дебютировал на молодежном Чемпионате Южной Америки. Фланговый нападающий Шахтера разочаровал, как и вся сборная Бразилии.

Юные "селесао" не смогли обыграть Колумбию в первом для себя матче на Копа Америка U-20. Их соперники, к слову, уступили Венесуэле 1:2 на старте турнира, где по 5 команд соревнуются в двух группах. Не помог ни вингер Шахтера, который может сыграть на обоих флангах атаки, ни 45-миллионный форвард Реала Родриго, играющий сейчас на правах аренды за Сантос. Сиприано отыграл 90 минут и был заменен в компенсированное время. Бразильцы активно начали, Маркиньос даже успел ассистировать партнеру с углового, но тот головой пробил в руки голкиперу.

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Очень быстро команда Сиприано сдулась, как и он сам – 19-летний "горняк" провел, мягко говоря, далеко не лучшую игру. Апогеем беспомощности едва не стал момент, когда вратарь "селесао" подарил мяч сопернику, а тому немного не хватило силы удара, чтобы добросить снаряд в сетку – защитник успел выбить. На старте второй половины встречи колумбийцы дважды расстреливали ворота "канариньос" с нескольких метров – защитник и голкипер совершили безумные сейвы. И только после 65-й минуты Бразилия вспомнила свой статус. Последнее слово на 90+3-й было за фаворитом, однако после штрафного мяч сотряс перекладину.

Наставник "селесао" объяснил ничейный результат тем, что 9 игроков основы колумбийцев родились в 1999 году и имеют физическое превосходство над младшими оппонентами. "Футбол 24" от себя добавит, что болельщики так и не поняли, почему главный тренер перетасовал Родриго (играл справа) и Сиприано (слева), которые действовали на не родных флангах.

В группе Бразилии неожиданным лидером стала Венесуэла – единственная команда, которая не теряла очков и набрала 6 пунктов. У остальных сборных по одному баллу.

Напомним, Реал Мадрид заплатил 45 миллионов евро за 18-летнего Родриго, который забил 8 голов за 37 игр чемпионата Бразилии и может уже летом повторить судьбу Винисиуса и перебраться на Бернабеу. Шахтер заплатил за Сиприано 1 миллион евро, но Маркиньос сыграл не более 70 минут в 3-х матчах УПЛ 2018/19.

Hoje pelo Sul-Americano sub-20, Brasil e Colômbia ficaram no 0 a 0. Enquanto isso, a Venezuela venceu o dono da casa Chile e disparou na liderança do Grupo A com gols de Rojas e Gonzales para a Seleção Vinotinto e Alarcon para os chilenos. #SudamericanoSub20 #BRAxCOL #Chile2019 pic.twitter.com/CmSTduq8X3 — Futebol pelo Mundo (@futebolpelomu1) 20 січня 2019 р.

Результаты и календарь матчей молодежного Чемпионата Южной Америки 2019