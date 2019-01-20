Копа Амеріка 2019 U-20: вінгери Шахтаря і Реала не змогли обіграти Колумбію – Бразилія розчаровує на старті

Маркіньйос Сіпріано дебютував на молодіжному Чемпіонаті Південної Америки. Фланговий нападник Шахтаря розчарував, як і вся збірна Бразилії.

Юні "селесао" не змогли обіграти Колумбію у першому для себе матчі на Копа Амеріка U-20. Їхні суперники, до слова, поступились Венесуелі 1:2 на старті турніру, де по 5 команд змагаються у двох групах.Не допоміг ні вінгер Шахтаря, який може виступити на обох флангах атаки ні 40-мільйонний форвард Реала Родріго, що наразі грає на правах оренди за Сантос. Сіпріано відіграв 90 хвилин і був замінений у компенсований час. Бразильці активно почали, Маркіньйос навіть встиг асистувати партнеру з кутового, але той головою пробив в руки голкіперу.

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Дуже швидко команда Сіпріано здулась, як і він сам – 19-річний "гірник" провів, м'яко кажучи, далеко не найкращу гру. Апогеєм безпорадності ледь не став момент, коли воротар "селесао" подарував м'яч супернику, а тому трохи не вистачило сили удару, аби докинути снаряд у сітку – захисник встиг вибити. На старті другої половини зустрічі колумбійці двічі розстрілювали ворота "канаріньйос" з кількох метрів – захисник і голкіпер здійснили шалені сейви. І лише після 65-ї хвилини Бразилія згадала свій статус. Останнє слово на 90+3-й було за фаворитом, однак після штрафного м'яч струсонув поперечину.

Наставник "селесао" пояснив нічийний результат тим, що 9 гравців основи колумбійців народились у 1999-му році та мають фізичну перевагу над молодшими опонентами. "Футбол 24" від себе додасть, що вболівальники не зрозуміли, чому головний тренер перетасував Родріго (грав праворуч) та Сіпріано (ліворуч), які діяли на не рідних флангах.

У групі Бразилії несподіваним лідером стала Венесуела – єдина команда, яка не втрачала очок і набрала 6 пунктів. У решти збірних по одному балу.

Нагадаємо, Реал Мадрид заплатив 45 мільйонів євро за 18-річного Родріго, який забив 8 голів за 37 ігор чемпіонату Бразилії і може вже влітку повторити долю Вінісіуса та перебратись на Бернабеу. Шахтар заплатив за Сіпріано 1 мільйон євро, але Маркіньйос відіграв не більше 70 хвилин у 3-х матчах УПЛ 2018/19.

Hoje pelo Sul-Americano sub-20, Brasil e Colômbia ficaram no 0 a 0. Enquanto isso, a Venezuela venceu o dono da casa Chile e disparou na liderança do Grupo A com gols de Rojas e Gonzales para a Seleção Vinotinto e Alarcon para os chilenos. #SudamericanoSub20 #BRAxCOL #Chile2019 pic.twitter.com/CmSTduq8X3 — Futebol pelo Mundo (@futebolpelomu1) 20 січня 2019 р.

Результати і календар матчів молодіжного Чемпіонату Південної Америки 2019