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Копа Америка-2019: Чили разгромила Японию – Санчес отличился голом впервые за полгода

08:52 33 Читати українською
Копа Америка-2019: Чили разгромила Японию – Санчес отличился голом впервые за полгода
Алексис Санчес / фото из соцсетей

Сборная Чили одержала легкую победу над командой Японии (4: 0) в матче 1-го тура группового этапа Копа Америка-2019.

 

Копа Америка-2019, 1-й тур

Група С

Япония – Чили – 0:4

Голы: Пульгар, 41, Варгас, 54, 83, Санчес, 82

Дублем в отчетном поединке отметился форвард Эдуардо Варгас, по голу на счету Эрика Пульгара и Алексиса Санчеса, который не забивал с января текущего года. К слову, хавбек Манчестер Юнайтед записал в свой актив еще и голевую передачу.

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Добавим, что на 78-й минуте из-за повреждения поле покинул чилийский полузащитник Артуро Видаль, который выступает за испанскую Барселону.

Чилийцы победили японцев 4:0 и, набрав три очка, делят лидерство в группе C со сборной Уругвая. В следующем туре национальная команда Чили проведет матч со сборной Эквадора 22 июня, а Уругвай сыграет с Японией 21 июня.

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