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Копа Амеріка-2019: Збірна Чилі розгромила Японію – Санчес відзначився голом вперше за півроку

08:50 299 Читать на русском
Копа Амеріка-2019: Збірна Чилі розгромила Японію – Санчес відзначився голом вперше за півроку
Алексіс Санчес / фото із соцмереж

Збірна Чилі здобула легку перемогу над командою Японії (4:0) в матчі 1-го туру групового етапу Копа Амеріка-2019.

 

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Група С

Японія – Чилі – 0:4

Голи: Пульгар, 41, Варгас, 54, 83, Санчес, 82

Дублем у звітному поєдинку відзначився форвард Едуардо Варгас, по голу на рахунку Еріка Пульгара та Алексіса Санчеса, який не забивав з січня поточного року. До слова, хавбек Манчестер Юнайтед записав до свого активу ще й гольову передачу.

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Додамо, що на 78-й хвилині через пошкодження поле залишив чилійський півзахисник Артуро Відаль, який виступає за іспанську Барселону.

Чилійці перемогли японців 4:0 і, набравши три очки, ділять лідерство в групі C зі збірною Уругваю. У наступному турі національна команда Чилі проведе матч зі збірною Еквадору 22 червня, а Уругвай зіграє з Японією 21 червня.

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