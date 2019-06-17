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Копа Америка-2019: Уругвай легко разобрался с Эквадором

08:26 69 Читати українською
Копа Америка-2019: Уругвай легко разобрался с Эквадором
Уругвай – Эквадор 17 июня 2019: счет и обзор матча Копа Америка

Один из фаворитов турнира одержал уверенную победу над Эквадором.

 

Копа Америка-2019, 1-й тур

Группа С

Уругвай – Эквадор – 4:0

Голы: Лодейро, 6, Кавани, 33, Суарес, 44, Мина (аг), 78

Удаление: Кинтерос, 24 (Эквадор)

Парни "вечного" Оскара Табареса сразу показали всю серьезность своих намерений на Копа Америка этого года.

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Уже на 6-й минуте счет открыл Николас Лодейро, а в середине первого тайма эквадорцы сами подписали себе приговор. Кинтерос локтем заехал в лицо сопернику, за что получил прямую красную карточку от арбитра. Уругвайцы дважды воспользовались численным преимуществом еще до перерыва. Звездные форварды Луис Суарес и Эдинсон Кавани отличились по одному голу и превратили второй тайм в формальность.

"Чарруас" не слишком хотели добивать соперника, однако Эквадор решил сделать им второй подарок. Центрбек Мина неуклюже сыграл в штрафной и отправил мяч в сетку собственных ворот – 4:0.

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