"Контракт с Хачериди хотели разорвать еще в декабре": белорусский журналист считает, что украинца "заклинивает"

Футбольный обозреватель Василий Сарычев поделился мыслями относительно ситуации с украинским защитником брестского Динамо Евгением Хачериди.

"Расторжению контракта я бы не удивился, но расстроился бы и вот почему. Предполагаю, что сильно завышенный трансфер мог стать причиной анонсированного без объяснений декабрьского увольнения спортивного директора Сергея Ковальчука, которого в последний момент отправили в "штрафбат". Контракт с Хачериди, насколько мне известно, хотели тогда аннулировать, но что написано пером... Поэтому с учетом еще и пандемии, именно сейчас был тот самый момент, чтобы дать ему пинка. И выглядит так, что уже даже ногу занесли, но что-то опять помешало. Так или иначе, но самый дорогой игрок чемпионата остается в команде.

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Почему сожалел бы о его уходе? По игре. Возможно, мы смотрим разный футбол с авторами комментариев, которые пишут, что он "деревянный" и "ничего не показывает". Как по мне – показывает, и главное, что сделал Хачериди, – успокоил защиту. Неспешно, вразвалочку, но везде успевает длинными своими ногами, закрыл второй этаж, подсказывает – и к нему прислушиваются.

А по горячности... Не знаю, какой Хачериди в быту, но на поле его часто клинит. Особенно в неигровых моментах, когда все спокойно. В Брест он пришел сложившимся, со своими выходками и темпераментом. Клуб знал полное реноме, понимал кого приглашает. А соперники в курсе и – хитрость сестра футбола – будут это его "особенность" использовать, давить на мозоль", – написал Сарычев на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионате Беларуси против Витебска украинец на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" своей команде пенальти. Как следствие, Динамо уступило 0:1. Уже в подтрибунном помещении Евгений решил выяснить отношения с главным арбитром матча. Все это вызвало бурю возмущений и появились слухи о разрыве контракта с футболистом. Впоследствии руководство брестского клуба объявило, что Хачериди остается игроком команды, а сам защитник извинился перед соперником и арбитром.

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