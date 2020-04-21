Динамо Брест подало официальную жалобу на действия арбитра, которого хотел ударить Хачериди

Действующий чемпион Беларуси не собирается мириться со спорными решениями Сергея Чистова, который обслуживал поединок Витебск – Динамо Брест.

Напомним, Динамо Брест уступило Витебску в 5 туре чемпионата Беларуси, пропустив единственный гол с пенальти под занавес поединка. Арбитр матча удалил двух игроков – Габи Кики и Евгения Хачериди. Последний получил прямую красную за удар соперника ногой.

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Динамо Брест считает, что некоторые эпизоды поединка не были приняты во внимание главным арбитром, который не зафиксировал определенные моменты с применением грубой игры со стороны игроков ФК Витебск. В частности, по мнению действующих чемпионов, рефери проигнорировал минимум таких 3 эпизода. Кроме того, Динамо имеет претензии к моменту со второй желтой карточкой Габи Кики. Клуб уже подал соответствующую жалобу в Ассоциацию Белорусской федерации футбола.

К слову, до эпизода с удалением Хачериди клуб не имеет никаких вопросов. Подробнее со спорными эпизодами можно ознакомиться на официальном сайте Динамо Брест.

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