Стали известны еще некоторые детали сделки вингера Михаила Мудрика с донецким клубом.

В феврале талант подписал контракт, рассчитанный до декабря 2026 года. В нем стороны прописали клаусулу, сообщает журналист Виктор Вацко .

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По его информации, потенциальному покупателю нужно выложить 150 миллионов евро, чтобы Шахтер беспрепятственно отпустил Михаила. Недавно генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что ожидает предложений в размере 100 миллионов. Футболист отреагировал разочарованно.

Сейчас у донецкого клуба нет конкретного предложения от других клубов относительно приобретения Мудрика. Главным претендентом на украинца называют Арсенал.

В этом сезоне вингер провел 17 поединков во всех турнирах, забив 9 мячей и отдав 8 результативных передач.

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