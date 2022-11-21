Стали відомі ще деякі деталі угоди вінгера Михайла Мудрика з донецьким клубом.

У лютому талант підписав контракт, розрахований до грудня 2026 року. У ньому сторони прописали клаусулу, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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За його інформацією, потенційному покупцю треба викласти 150 мільйонів євро, щоб Шахтар безперешкодно відпустив Михайла. Нещодавно генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявив, що очікує пропозицій у розмірі 100 мільйонів. Футболіст відреагував розчаровано.

Наразі донецький клуб не має конкретної пропозиції від інших клубів щодо придбання Мудрика. Головним претендентом на українця називають Арсенал.

Цього сезону вінгер провів 17 поєдинків у всіх турнірах, забивши 9 м'ячів та віддавши 8 результативних передач.

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