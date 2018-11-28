Контракт Мораиша выкупил зарубежный клуб, – СМИ

Появились новые подробности касательно ухода Жозе Мораиша с поста главного тренера львовских Карпат.

Португальский специалист покинул клуб по собственному желанию, а руководство львовян желало продолжить сотрудничество с ним. Об этом сообщает Sport Arena.

Мораиш покинул Карпаты

По информации издания, клаусулу, предусмотренную контрактом Мораиш с Карпатами, выплатил корейский клуб. Условия соглашения между тренером и "львами" предполагали, что этого будет достаточно, чтобы львовский клуб отпустил португальца.

Жозе Мораиш возглавил Карпаты в августе, подписав долгосрочный контракт. Под его руководством "зелено-белые" провели 12 матчей в УПЛ, в которых одержали лишь 3 победы, а также вышли в 1/4 финала Кубка Украины. В данный момент Карпаты идут десятыми в турнирной таблице Премьер-лиги.

Известный журналист Кирилл Крыжановский поделился инсайдом, что новым клубом Мораиша станет чемпион Южной Кореи Чонбук Моторс.