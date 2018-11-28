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Мораиш покинул Карпаты

10:58 267 Читати українською
Мораиш покинул Карпаты
Жозе Мораиш / ФК Карпаты

Львовские Карпаты объявили об отставке главного тренера команды Жозе Мораиша. К ближайшим матчам "львов" будет готовить экс-наставник галичан Олег Бойчишин.

Португальский специалист в среду утром попрощался с командой. Об этом сообщил официальный сайт Карпат.

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Мораиш заявил о намерении уйти в отставку еще на прошлой неделе, однако боссы "львов" не согласовали ее. Как следствие, 53-летний тренер воспользовался опцией о возможности выкупа собственного контракта.

К двум матчам, которые остались в календарном году – против Арсенала-Киев и Динамо – команду будет готовить и. о. главного тренера Олег Бойчишин. Ему будут помогать Александр Чижевский и Роман Гнатив.

Теги
Карпаты Карпаты Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Главное Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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