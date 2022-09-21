Наставник "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри впервые оказался под реальной угрозой увольнения. Восьмое место в чемпионате Италии, два поражения в двух стартовых турах ЛЧ – апогеем для руководства клуба стало фиаско от Монцы.

Ранее боссов Ювентуса от смены тренера сдерживал финансовый фактор, а именно необходимость выплаты серьезной компенсации Аллегри в случае увольнения. Вероятно, желание улучшить ситуацию все же перевесило.

По крайней мере, туринский клуб уже контактировал с представителями Антонио Конте по поводу потенциального назначения. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Напомним, Конте возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 год. Потом "Граф" работал в сборной Италии, Челси, Интере, а в прошлом году возглавил Тоттенхэм, с которым в первом сезоне финишировал на 4-м месте АПЛ. В текущем чемпионате "шпоры" идут третьими, на 1 балл отставая от лидера.

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