Конте согласовал с Интером трехлетний контракт, – La Repubblica

Экс-тренер Ювентуса и Челси Антонио Конте все ближе к тому, чтобы возглавить миланский Интер.

Итальянский специалист согласовал с "нерадзурри" 3-летний контракт, по условиям которого Конте будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон, передает La Repubblica.

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В борьбе за Конте Интер опередил Рому и Милан, которые давно охотились за наставником. Главным козырем "нерадзурри" в переговорах стал генеральный директор клуба Джузеппе Маротта, ранее работавший с тренером в Ювентусе.

Отмечается, что Интер уже готовит солидное усиление для Конте. Вслед за Антонио в Милан могут перебраться форвард Манчестер Юнайтед Лукаку и хавбек Барселоны Иван Ракитич.

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