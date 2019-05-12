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Конте согласовал с Интером трехлетний контракт, – La Repubblica

12 мая 16:41 116 Читати українською
Конте согласовал с Интером трехлетний контракт, – La Repubblica
Антонио Конте / Sky Sports

Экс-тренер Ювентуса и Челси Антонио Конте все ближе к тому, чтобы возглавить миланский Интер.

Итальянский специалист согласовал с "нерадзурри" 3-летний контракт, по условиям которого Конте будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон, передает La Repubblica.

Лукаку перейдет в Интер при одном условии

В борьбе за Конте Интер опередил Рому и Милан, которые давно охотились за наставником. Главным козырем "нерадзурри" в переговорах стал генеральный директор клуба Джузеппе Маротта, ранее работавший с тренером в Ювентусе.

Отмечается, что Интер уже готовит солидное усиление для Конте. Вслед за Антонио в Милан могут перебраться форвард Манчестер Юнайтед Лукаку и хавбек Барселоны Иван Ракитич.

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Теги
Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Иван Ракитич Иван Ракитич
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