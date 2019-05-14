Интер – Кьево – 2:0 – видео голов и обзор матча

Интер на своем поле переиграл последнюю команду Серии А Кьево в матче 36 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Италия. Серия А, 36 тур

Интер – Кьево – 2:0

Голы: Политано, 39, Перишич, 86

Удаление: Ригони, 76 (Кьево, вторая желтая карточка)

Интер не без проблем победил Кьево, Болонья на своем поле разгромила Парму

Интер в рамках 36 тура Серии А дома принимал Кьево. Подопечным Лучано Спаллетти необходимо было побеждать для того, чтобы вернуть себе "бронзовую" 3 место.

На 38-й минуте Матео Политано ударом от штанги открыл счет во встрече. После этого почти весь второй тайм счет держался неизменным, а на 76-й минуте Ригони оставил свою команду в меньшинстве. Через 10 минут после этого Иван Перишич поставил точку во встрече и помог Интеру набрать 66 очков. В случае победы над Наполи "нерадзурри" досрочно оформят путевку в Лигу чемпионов.