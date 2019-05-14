toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Интер – Кьево – 2:0 – видео голов и обзор матча

14 мая 10:42 49 Читати українською
Интер – Кьево – 2:0 – видео голов и обзор матча
Интер – Кьево – 2:0 / ФК Интер

Интер на своем поле переиграл последнюю команду Серии А Кьево в матче 36 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

39’ Маттео Политано
86’ Иван Перишич
 
Никола Ригони 76’
39’ Маттео Политано
76’ Никола Ригони
86’ Иван Перишич

Италия. Серия А, 36 тур

Интер – Кьево – 2:0

Голы: Политано, 39, Перишич, 86

Удаление: Ригони, 76 (Кьево, вторая желтая карточка)

Интер не без проблем победил Кьево, Болонья на своем поле разгромила Парму

Интер в рамках 36 тура Серии А дома принимал Кьево. Подопечным Лучано Спаллетти необходимо было побеждать для того, чтобы вернуть себе "бронзовую" 3 место.

На 38-й минуте Матео Политано ударом от штанги открыл счет во встрече. После этого почти весь второй тайм счет держался неизменным, а на 76-й минуте Ригони оставил свою команду в меньшинстве. Через 10 минут после этого Иван Перишич поставил точку во встрече и помог Интеру набрать 66 очков. В случае победы над Наполи "нерадзурри" досрочно оформят путевку в Лигу чемпионов.

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
711
Теги
Интер Интер Италия Видеоновости Кьево Кьево Интер - Кьево
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
29
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук