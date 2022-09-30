Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте высказался по поводу инцидента, произошедшего во время товарищеского матча между Бразилией и Тунисом.

Напомним, после того как Ришарлисон забил и пошел праздновать, болельщики начали бросать на поле мусор в сторону игроков сборной Бразилии. Также бросали бананы, обычно используемые для унижения темнокожих игроков.

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"Я думаю, что мы должны воспринимать хорошую сторону того, что Ришарлисон играл за сборную Бразилии и забивал голы. Считаю то, что произошло ужасным, потому что в 2022 году быть свидетелем такой ситуации позорно для всех".

Я надеюсь, что все эти люди будут отстранены от футбола до конца жизни. Это очень печальная ситуация, о которой нужно говорить", – приводит слова Конте L`Equipe.

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