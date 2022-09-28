Спарринг проходил на Парк де Пренс, куда пришло несколько неадекватов с расистскими наклонностями. Худший эпизод произошел на 19-й минуте, когда Ришарлисон сделал счет 2:1 в пользу Бразилии.

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Представитель Тоттенхэма побежал праздновать угловой флажок, но публика встретила его потоком мусора. На поле полетело и несколько бананов. К счастью, бразильцы проигнорировали провокации и просто продолжили играть в футбол. Сам Ришарлисон даже не заметил банан, обычно используемый для унижения темнокожих игроков.

Disgusting to see people throwing things at Richarlison (including a banana) but he’s not fazed keep dancing on them my pigeon ? pic.twitter.com/YdsFcAbjhs — (@ConteSZN_) September 27, 2022

"Я говорил об этом с Роберто Фирмино. Думаю, Бог не позволил мне увидеть это, потому что я даже не знаю, что мог натворить в горячке такого момента. Пусть этого фаната найдут и накажут. Это все тяжело. Вы видите, что недавно произошло с Винисиусом, а теперь это прямо на стадионе. Пусть власть найдет и накажет его. Пусть этот инцидент научит других людей не делать такое", – цитирует Ришарлисона Goal.

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