Сборную Бразилии забросали бананами во время празднования гола – видео отвратительного инцидента
Игроки сборной Бразилии пережили очень неприятный момент в товарищеском матче против Туниса.
Спарринг проходил на Парк де Пренс, куда пришло несколько неадекватов с расистскими наклонностями. Худший эпизод произошел на 19-й минуте, когда Ришарлисон сделал счет 2:1 в пользу Бразилии.
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Представитель Тоттенхэма побежал праздновать угловой флажок, но публика встретила его потоком мусора. На поле полетело и несколько бананов. К счастью, бразильцы проигнорировали провокации и просто продолжили играть в футбол. Сам Ришарлисон даже не заметил банан, обычно используемый для унижения темнокожих игроков.
"Я говорил об этом с Роберто Фирмино. Думаю, Бог не позволил мне увидеть это, потому что я даже не знаю, что мог натворить в горячке такого момента. Пусть этого фаната найдут и накажут. Это все тяжело. Вы видите, что недавно произошло с Винисиусом, а теперь это прямо на стадионе. Пусть власть найдет и накажет его. Пусть этот инцидент научит других людей не делать такое", – цитирует Ришарлисона Goal.
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