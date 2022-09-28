Товарищеские матчи

Бразилия – Тунис – 5:1

Голы: Рафинья, 11, 40, Ришарлисон, 19, Неймар, 29 (пен.), Педро, 74 – Талби, 18

Удаление: Бронн, 42 (Т)

Аргентина – Ямайка – 3:0

Голы: Х. Альварес, 13, Месси, 87, 89

Бразильцы за один тайм сравняли с землей сборную Туниса. Особенно старался Рафинья, в активе которого дубль+ассист. Неймар на этот раз ограничился голом только с пенальти. Дилан Бронн грубо сфолил против звезды ПСЖ, за что получил прямую красную перед перерывом. Педро из Флуминенсе завершил разгром во второй половине.

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Подопечные Тите выиграли 7 матч подряд, а не проиграют еще с финала Копа Америка (15 матчей). Аргентина, которая последней и наказывала "селесао", может похвастаться еще лучшей серией – теперь уже 35 поединков без поражений. Очередной жертвой "альбиселесте" стала сборная Ямайки, хотя до канонических 5:0 не дошло.

У Месси была легкая простуда, поэтому он остался на скамейке запасных и смотрел, как Хулиан Альварес открывает счет. Лео вышел на 55-й минуте, но все интересное отложил на самую концовку. Ему удались два великолепных удара низом на подступах к штрафной – сначала с игры, а потом со стандарта. Это позволило Месси оформить голевой юбилей (90) за сборную, а Аргентине продолжить серию. До повторения рекорда сборной Италии осталось 2 матча. Динамовец Кахим Пэррис отыграл за Ямайку последние 15 минут, но ничем интересным не запомнился.

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