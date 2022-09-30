Головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте висловився щодо інциденту, який трапився під час товариського матчу між Бразилією та Тунісом.

Нагадаємо, після того, як Рішарлісон забив та пішов святкувати, вболівальники почали кидати на поле сміття в бік гравців збірної Бразилії. Також кидали банани, який зазвичай використовують для приниження темношкірих гравців.

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"Я думаю, що ми повинні сприймати хорошу сторону того, що Рішарлісон грав за збірну Бразилії і забивав голи. Вважаю те, що сталося, жахливим, тому що у 2022 році бути свідком такої ситуації ганебно для всіх.

Я сподіваюся, що всі ці люди будуть відсторонені від футболу до кінця життя. Це дуже сумна ситуація, про яку треба говорити", – наводить слова Конте L`Equipe.

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